Sanremo 2023, oggi nuovo annuncio di Amadeus al TG1: chi sono le co-conduttrici e gli ospiti

La nuova edizione di Sanremo è alle porte ed è stato appena annunciato che oggi ci saranno grandi rivelazioni. Dall’account ufficiale del festival, infatti, è stato inviato un messaggio che invita tutti a guardare il TG1 di oggi, ma cosa succederà? Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo annuncio e su chi saranno le co-conduttrici.

Oggi nuovo annuncio di Amadeus al TG 1

Dal profilo Instagram ufficiale del Festival di Sanremo, che prenderà il via tra poche settimane, è stato appena condiviso un post in cui c’è scritto: “Non noi che vi stiamo suggerendo di guardare il TG 1 alle 13:30”. Cosa succederà? C’è grande trepidazione e attesa per scoprire chi saranno le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul grande palco di quest’anno, ecco tutto quello che sappiamo.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2023

Soltanto una settimana fa Amadeus aveva rivelato, sempre durante il TG i nomi dei tre super ospiti che lo affiancheranno nella conduzione del festival musicale più amato d’Italia: Gianni Morandi, Al-Bano e Massimo Ranieri. Sul palco torneranno anche i vincitori dell’anno scorso con una performance in esclusiva e grandi sorprese: Mahmood e Blanco. Come sappiamo, sono state confermate le presenze di Francesca Fagnani e Chiara Ferragni, tutti i fan sono in grande fermento. Chi saranno le altre co-conduttrici del festival?

Chi sono le co-conduttrici del festival di Sanremo?

Questa rimane la domanda più gettonata e forse a breve avremo una risposta. Milioni di persone hanno già iniziato il FantaSanremo, ma anche le scommesse sulle co-conduttrici sono aperte da settimane. L’annuncio di Amadeus potrebbe rivelare proprio questi nomi al femminile, tra i più gettonati ci sono: Antonella Clerici, Silvia Toffanin, Monica Bellucci, Beatrice Venezi e altre personalità dello spettacolo. Amadeus sta per togliere ogni dubbio con la grande rivelazione in diretta al TG 1 alle 13:30.