Sanremo 2023, chi è la terza conduttrice? Fiorello dà un indizio

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e ancora non si conoscono tutti i nomi delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Pare però che il direttore artistico abbia fatto una confessione sul terzo nome al suo amico Fiorello che potrebbe aver spifferato qualcosa.

Chi sarà la terza conduttrice del Festival di Sanremo?

Per ora si sa che Chiara Ferragni condurrà la prima puntata e in un’altra serata accanto ad Amadeus ci sarà Francesca Fialdini. Numerose sono le indiscrezioni del web sulla terza donna di Sanremo, tuttavia al momento ancora tutto tace dai vertici Rai. Pare però che Amadeus abbia rivelato in gran segreto a Fiorello che nel suo programma radiofonico ha quasi spifferato tutto. Fiorello ha infatti affermato: «È una sp…».

A quel punto numerosi utenti si sono convinti che il terzo personaggio che affiancherà Ama sia una sportiva e tra i nomi più gettonati ci sono quello di Federica Pellegrini e Paola Egonu. Per ora a livello ufficiale tutto tace, ma a giorni sicuramente arriverà l’annuncio ufficiale. Intanto, il Festival 2023 è alle porte: nel cuore di Sanremo sono iniziati oggi i lavori per l’allestimento del maxipalco per i live in piazza Colombo. Vincenzo Russolillo, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, anche quest’anno si occupa della produzione esecutiva su incarico di Rai Pubblicità per l’iniziativa “Tra palco e città”. Per il montaggio della pesante struttura bisognerà “puntellare” il solettone della piazza (utilizzata come deposito delle corriere della Riviera Trasporti), come era stato fatto nella prima ed unica edizione del progetto, nel 2020.

