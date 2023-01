Sanremo 2023: cantanti, canzoni e ospiti, chi sono le conduttrici al fianco di Amadeus

Perché Sanremo è Sanremo, e non c’è niente che possa competere! Grande attesa, allora, da parte di tutti gli italiani appassionati della canzone – fatta a modo nostro – che già in questi giorni sono in grande fibrillazione per l’evento televisivo e musicale più importante di questi mesi invernali: il Festival di Sanremo 2023 – Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023 – che proprio in queste ore ha annunciato la lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del prossimo appuntamento.

A farlo è stato il padrone di casa, Amadeus durante il Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre: si tratta di ben 28 artisti in gara, suddivisi in: 22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani. Ovviamente, ognuno di questi, porterà sul palco dell’Ariston 28 canzoni inedite che faranno da sfondo anche alla prossima estate 2023, come quasi sempre accade con i principali tormentoni. Come ormai prassi da qualche tempo, anche per questo Sanremo 2023 l’unica categoria in gara al Festival si chiamerà “Artisti”: i Giovani si sono sfidati il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro hanno ottenuto un posto d’onore nella gara ufficiale. I titoli in gara sono stati annunciati, sempre da Amadeus, durante la serata di Sanremo Giovani.

I 28 cantanti (Big) e le canzoni in gara a Sanremo 2023

Tutto pronto per Sanremo 2023. Manca davvero poco, e i preparativi sono alle battute finali. Ecco allora di seguito i 28 artisti ufficiali in gara:

Giorgia – “Parole dette male”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Elodie – “Due”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Ariete – “Mare di guai”

Modà – “Lasciami”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Mr. Rain – “Supereroi”

Marco Mengoni – “Due vite”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Lazza – “Cenere”

Tananai – “Tango”

Paola & Chiara – “Furore”

LDA – “Se poi domani”

Madame – “Il bene nel male”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Coma_Cose – “L’addio”

Levante – “Vivo”

Ultimo – “Alba”

Shari – “Egoista”

Gianmaria – “Mostro”

Colla Zio – “Non mi va”

Sethu – “Cause perse”

Will – “Stupido”

Olly – “Polvere”