Sanremo 2023, quanto costano e dove acquistare i biglietti per il Festival

È in arrivo il festival musicale più famoso d’Italia, quello che ogni anno fa sognare milioni di italiani a ritmo di musica. Sanremo 2023 è alle porte, alla conduzione ci sarà ancora una volta, per la quarta consecutiva, Amadeus e sono aperte le scommesse su chi lo affiancherà sul palco. Oltre ai già affermati Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Gianni Morandi. Se siete appassionati dello show e quest’anno avete deciso di volerlo gustare live, ecco quando costano i biglietti per il Festival e come acquistarli.

Lo spettacolo di Sanremo 2023

Dopo due anni difficili a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, l’edizione di quest’anno rivede una nuova luce: massima capienza per vedere live lo show e saranno garantiti i tradizionali eventi sulla nave di Costa Crociere e le dirette da Piazza Colombo. Lo show inizierà martedì 7 febbraio e vedrà 5 giornate all’insegna del spettacolo, musica eccezionale, ma anche tanto divertimento e risate grazie alla tv italiana. La finalissima di Sanremo 2023 ci sarà sabato 11 febbraio.

Quanto costano i biglietti per Sanremo

Se quest’anno non avete voglia di rimanere seduti davanti la tv, ma volete godervi tutto lo spettacolo dal vivo, siete ancora in tempo per acquistare i biglietti! Ecco tutte le informazioni utili sui costi e come fare per comprarli. La strada prediletta per la vendita dei biglietti è in un pacchetto unico, unito al pernottamento in una delle strutture della città. Alla Città dei Fiori andrà il 55% dei biglietti per lo show, di questi, il 45% sarà venduto alle strutture alberghiere. I biglietti rimanenti verranno omaggiati ad istituzioni, amministratori e personaggi dello spettacolo.

Come prenotare i biglietti e costi

I biglietti rimanenti potranno essere acquistati presso la Biglietteria del teatro Ariston proprio nei prossimi giorni. Potranno essere acquistati biglietti singoli per una sola serata, ma ancora non sono stati resi noti i costi. Per avere un’idea dei prezzi vediamo quelli dell’anno scorso: l’abbonamento in galleria per le 5 serate costava 672 euro e 1.290 per la platea. Nelle prime quattro serate il prezzo per ognuna andava dai 100 euro della galleria ai 180 della platea, per la finale, invece, 320 in galleria e 660 euro in platea.