FantaSanremo 2023: cos’è, come funziona , regolamento, squadre e cosa si vince

Ormai siamo molto vicini. Manca davvero poco per l’inizio del Festival di Sanremo 2023. C’è già una data: il festival più rinomata della canzone italiana prenderà avvio nella giornata di martedì 7 febbraio 2023, e alcune settimane fa sono stati annunciati i nomi dei big che parteciperanno alla competizione lirica. A questi, poi, come di consueto, si aggiungeranno i giovani che, proprio come avvenuto lo scorso anno, non fanno più gara a parte, ma sono effettivamente equiparati al resto. Al timone della nave della musica, anche quest’anno, ci sarà Amadeus riconfermato per il quarto anno consecutivo. Ma oltre al Festival ufficiale, c’è anche un’altra competizione, soft, per tutti gli appassionati.

Sanremo, Amadeus: ‘Madame è in gara: fino a quando non è colpevole, è innocente’

Il Fantasanremo 2023: come funziona il gioco

Infatti, proprio da ieri, 27 dicembre 2022, sono partite le iscrizioni al Fantasanremo 2023 e sarà possibile iscriversi fino al giorno prima dell’inizio tanto anelato delle trasmissioni in diretta dall’Ariston. L’iscrizione è molto semplice, e si può fare collegandosi al sito del gioco www.fantasanremo.com. Una volta in piattaforma, basterà solamente registrarsi. Il meccanismo è molto semplice: ogni utente avrà a disposizione una vera e propria moneta virtuale – i baudi – con la quale dovrà cercare di accaparrarsi nella propria squadra un totale di 5 cantanti. Ad ogni utente verrà concesso un totale di 100 baudi. Le quotazioni dei cantanti sono le seguenti:

Anna Oxa: 18 baudi

Ariete: 21 baudi

Articolo 31: 21 baudi

Coma_Cose: 20 baudi

Elodie: 24 baudi

Gianluca Grignani: 20 baudi

Giorgia: 25 baudi

I Cugini di Campagna: 21 baudi

Lazza: 22 baudi

Lda: 21 baudi

Leo Gassmann: 18 baudi

Levante: 20 baudi

Madame: 22 baudi

Mara Sattei: 21 baudi

Marco Mengoni: 26 baudi

Modà: 18 baudi

Mr. Rain: 19 baudi

Paola & Chiara: 22 baudi

Rosa Chemical: 19 baudi

Tananai: 22 baudi

Ultimo: 27 baudi

gIANMARIA: 17 baudi

Shari: 17 baudi

Colla Zio: 16 baudi

Olly: 16 baudi

Sethu: 16 baudi

Will: 16 baudi

I bonus e i malus: come funzionano i punti

Dopo aver fatto il primo passo, cioè quello di scegliere i 5 cantanti in squadra, questi potranno poi far variare il punteggio del proprio giocatore in base ad una serie di bonus o malus che vengono decisi prima, ovviamente. Nel dettaglio, si tratta di azioni compiute dall’artista in questione, o dagli eventi che lo coinvolgono direttamente sul palco o in platea. Anche durante la serata delle cover, dovrà considerarsi passibile di bonus o malus tutto ciò che riguarda anche l’artista che si esibisce con il cantante in gara. Nel regolamento ufficiale sono davvero tantissimi i bonus e i malus, vi proponiamo i più esilaranti. Per quanto riguarda i bonus, da segnalare:

Tananai si classifica Ultimo = +100

Cugini di Campagna 22esimi = +22

31 punti in serata per gli Articolo 31 = +31

Olly duetta con Benji nella serata delle cover = +18

Tra i malus più avvincenti, invece, troviamo:

Rottura o strappo involontari dell’abito = -20

Inciampo o caduta durante l’esibizione = -20

L’artista rompe volontariamente strumenti = -25

Litiga con il pubblico = -25

Fischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili = -30

Il punteggio e il conseguente cambiamento della classifica, verrà aggiornato la mattina successiva alla puntata andata in onda, dunque non resta che seguire il Festival per rimanere sempre sul pezzo!