Can Yaman sarà ospite a Sanremo 2023? Ultime news sull’attore turco e Francesca Chillemi

Can Yaman sarà ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2023. La notizia non è stata confermata dal diretto interessato, ma i fan dell’attore turco non vedono l’ora di sapere se salirà ufficialmente sul palco del Teatro Ariston oppure no. Nel frattempo però un altro quesito tormenta i fan: il divo ha litigato con Francesca Chillemi? Can Yaman e Francesca Chillemi hanno recitato insieme nella fiction Viola Come il Mare. I due attori hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, tanto che i fan hanno ipotizzato che fra loro potesse anche esserci del tenero.

La realtà è un’altra: Can Yaman e Francesca sono solamente amici… o forse erano. Perché? Di recente i due divi hanno smesso di seguirsi sui social. Perché? Il divo ha lasciato l’Italia in favore di Budapest, dove nei prossimi mesi girerà la nuova serie tv El Turco. Nonostante le proteste per ciò che è avvenuto con Francesca, l’attore ha preferito non parlare della sua ex collega. A quanto pare i due si ritroveranno nuovamente insieme sul set, proprio in occasione della seconda stagione di Viola Come il Mare. Cosa succederà fra loro in futuro? E cosa è successo in questo periodo che li ha spinti a togliere il follow dai social? Forse non lo sapremo mai

È il divo più corteggiato del momento e di certo Amadeus non vuole farselo scappare per il suo Festival di Sanremo, ma si vocifera dovrà arrendersi agli impegni già contratti per portare a termine le riprese de El Turco a Budapest. Can Yaman accetterà la proposta del conduttore del Festival, presentatosi come ospite sul celebre palco dell’Ariston?