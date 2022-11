Can Yaman è fidanzato con Greta Ferro? Ultime news sulla coppia, chi è la nuova compagna dell’attore turco

Can Yaman e Greta Ferro sono a Budapest per girare la nuova serie tv El Turco, che sarà presto disponibile su Dinsey +. Ma i due hanno una relazione? Sono fidanzati? La realtà sembrerebbe essere ben diversa, e sembra addirittura che tra i due non corra buon sangue! Ma scopriamo di più sulla bella modella e attrice italiana Greta Ferro. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman e Greta Ferro sono fidanzati?

Can Yaman ha una relazione con Greta Ferro? La realtà è diversa: l’attrice non è la nuova fidanzata del collega turc. I due lavorano insieme per la nuova fiction dal titolo El Turco. Il volto di Viola come il Mare si è trasferito in Ungheria per girare la fiction e sta vivendo in un albergo di lusso, ma sembra non piacere all’attore, che sente la mancanza dell’Italia. Adesso però Can Yaman è impegnato a recitare al fianco di Greta Ferro, ma tra i due le cose non sembrano funzionare alla perfezione.

Secondo quanto riferisce Donnapop tra Can Yaman e Greta Ferro non corre buon sangue, anzi, i due hanno proprio un pessimo rapporto. Tutto il contrario rispetto a Francesca Chillemi, collega di Can Yaman a Viola Come il Mare. L’attrice protagonista di El Turco sembrerebbe essere molto riservata ed evita di unire lavoro e vita privata, ecco perché non si fa mai vedere con Can Yaman fuori dal set.

Greta Ferro: chi è l’attrice di El Turco?

Nata a Vasto il 19 settembre 1995, Greta Ferro è cresciuta a Campobasso. Il padre è l’amministratore delegato del pastificio La Molisana, acquistato insieme ai fratelli, mentre la madre è una professoressa universitaria a Benevento. Greta ha conseguito il diploma al Liceo Classico e ha proseguito gli studi per un anno in Cina grazie ad uno scambio interculturale. Ha frequentato la Bocconi a Milano.

Inizia la carriera da modella mentre si trova a Milano e avvia anche gli studi in recitazione. L’ascesa arriva quando prende parte a un cortometraggio per Armani nel 2018, poi recita nella serie tv Made in Italy diretta da Ago Panini e Luca Lucini nel 2019.