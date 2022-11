Viola come il mare 2 si farà: quando esce la seconda stagione, trama e anticipazioni

Non devono disperare i fan di Viola come il mare, la serie tv di successo di Canale 5 che per diverse settimane ha tenuto compagnia ai telespettatori. Sì, non devono preoccuparsi perché la seconda stagione, che vedrà probabilmente protagonisti (ancora una volta) Francesca Chillemi e Can Yaman si farà. E a confermarlo alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è stato proprio Luca Bernabei della Lux Vide, casa di produzione della fiction. Quella che sta appassionando tutti.

La seconda stagione di Viola come il mare si farà

La seconda stagione, stando a quanto confermato da Bernabei, è già in fase di scrittura. In realtà, infatti, la serie tv che per settimane si è ‘sfidata’ con Tale e Quale Show su Rai 1 ha riscosso notevole successo. La protagonista è Viola, una giornalista che ritorna a Palermo per cercare il padre: dopo peripezie lo trova, lui è un prete. Ma Viola è sempre più vicina all’ispettore Demir, interpretato da Can Yaman e quella storia d’amore, ancora non del tutto sbocciata, ha fatto sognare i fan.

Quando potrebbe andare in onda

Pare che gli sceneggiatori siano già al lavoro per scrivere le nuove puntate, che avranno come sfondo sempre la meravigliosa Sicilia, in particolar modo Palermo. Le riprese riprenderanno, probabilmente, nel corso del 2023, quindi non è da escludere che i nuovi episodi arrivino nell’autunno successivo, nel 2024. Insomma, un po’ di pazienza, ma ne varrà sicuramente la pena.

Ancora non è chiaro cosa accadrà, ma probabilmente vedremo Viola e Demir alle prese con nuovi casi da risolvere e omicidi. Al centro, però, da filo conduttore ci sarà un’altra storia, sulla quale chi scrive sta lavorando.