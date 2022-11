Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 4 novembre, quando esce la seconda stagione

Il momento tanto atteso dai telespettatori è arrivato: finalmente questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Viola come il mare, la serie tv di successo che per settimane ha appassionato il pubblico. Protagonisti Francesca Chillemi, che interpreta la giornalista Viola, e Can Yaman, nei panni dell’ispettore Demir: tra casi da risolvere, omicidi e verità che vengono a galla. Ma cosa succederà stasera?

Gli ultimi due episodi di Viola come il mare su Canale 5

Sesta e ultima puntata di Viola come il mare. Viola ha scoperto chi è suo padre: è un prete, Don Andrea, che però non vuole saperne nulla di lei. E così la giornalista cerca di dimenticare, di andare oltre e di buttarsi a capofitto nel lavoro per non pensare. Viola dovrà indagare sulla scomparsa di una ragazza: il papà la sta cercando disperatamente e questa indagine la porterà sul traffico di esseri umani, quello sul quale sta lavorando l’ispettore Demir.

Intanto, Demir è sempre più convinto che qualcuno stia sabotando le sue indagini. Viola cercherà di aiutarlo, ma si metterà in pericolo. E lui la salverà: nascerà finalmente l’amore?

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Viola come il mare, lo ricordiamo, sono disponibili in replica e gratuitamente sul portale Mediaset Play.

La seconda stagione di Viola come il mare si farà

La prima stagione ancora non è conclusa, ma per la gioia dei fan è già arrivata una conferma: la seconda parte di Viola come il mare ci sarà. A Tv Sorrisi e Canzoni Luca Bernabei, AD della Lux Vide, ha confermato la seconda stagione: gli sceneggiatori sarebbero già al lavoro per scrivere le nuove puntate, che avranno come sfondo sempre la meravigliosa Sicilia. Molto probabilmente, le riprese riprenderanno nel corso del 2023 e, quindi, non è da escludere che i nuovi episodi andranno in onda nell’autunno del 2024. Insomma, un po’ di attesa, ma ne varrà la pena!