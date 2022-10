Viola come il mare 2 si farà: Can Yaman e Francesca Chillemi sono pronti per la seconda stagione

E’ stata confermata la seconda stagione della serie televisiva “Viola come il mare”, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

A rivelare la lieta notizia per i fan, è stato il produttore della fiction Luca Bernabei: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione”.

Verso “Viola come il Mare 2”

Can Yaman e Francesca Chillemi continueranno a dare il proprio volto alla giornalista di cronaca nera Viola Vitale e l’ispettore di Polizia Francesco Demir. Al momento, dietro la serie televisiva stanno lavorando 200 persone, tra attori e operatori. Un lavoro che va avanti da un anno e mezzo, di cui sei mesi di riprese, con un budget per girare le puntate di 10 milioni di euro.

La storia si svolge a Palermo, una città che da subito ha colpito Bernabei: “La città è descritta nel libro come un personaggio seducente, un mix di culture. Così ci siamo dati un obiettivo: mostrare in televisione la bellezza umana attraverso gli intrecci narrativi e la bellezza dei luoghi”.

Viola e Palermo

La città non solo gode di una profonda storia e cultura, ma offre anche delle viste spettacolari. Tra queste, la terrazza dove Viola e Francesco s’intrattengono prima e dopo il lavoro. Un posto meraviglioso, che affaccia sulla Cattedrale di Palermo situata nel pieno del Centro Storico: una bellezza indescrivibile, grazie a un capolavoro di epoca arabo-normanna in Sicilia. Inoltre, la città siciliana incanta con i suoi colori, i suoi suoni, le voci e i profumi che sintetizzano l’essenza della Sicilia. Insomma, un luogo che descrive perfettamente il personaggio di Viola all’interno della serie televisiva.

Viola e la ricerca del padre

Come sappiamo, Viola Vitale torna a Palermo per cercare il padre. Una ricerca in cui l’ispettore Francesco Demir, con il volto di Can Yaman, si offre di aiutarla. In merito, la sceneggiatrice della serie televisiva di Canale 5 ci racconta: “Riguardate la scena finale di venerdì scorso, quella coi ritagli di giornale, perché c’è un indizio sul mistero legato a Viola”. L’appuntamento con la terza puntata di “Viola come il mare” è venerdì 14 ottobre in prima serata.