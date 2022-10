Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di stasera

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, attesa da tempo dai telespettatori, questa sera su Canale 5 torna Viola come il mare, la fiction che vede tra i protagonisti l’attore turco Can Yaman, che per la prima volta recita in italiano, e Francesca Chillemi. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi? Viola riuscirà a trovare il padre?

Viola è alla ricerca del padre: le anticipazioni di stasera

Viola è una giornalista, che ha deciso di ritornare a Palermo per conoscere il padre. Lei è malata, vorrebbe sapere qualcosa di più sull’uomo che le ha dato la vita. Ma la donna si trova a fare i conti con l’ispettore della polizia, Francesco, interpretato da Can Yaman. Dopo un inizio un po’ difficile, i due riusciranno a dialogare e il poliziotto è pronto ad aiutare Viola.

I due, però, nel prossimo episodio dovranno indagare sulla morte di una prostituta.

L’indagine sul traffico di esseri umani

Il poliziotto, però, continuerà a indagare sul traffico di essere umani e tutta la sua attenzione sarà su Farah, una giovane destinata a un futuro orribile. Lui cercherà di salvarla, ma andrà contro ogni regola. Come reagirà il suo capo?

Dove vedere le repliche di Viola come il mare

Ricordiamo che Viola come il mare andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, ogni venerdì su Canale 5. Ma tutte le puntate sono disponibili anche in replica e streaming sul portale Mediaset Play.