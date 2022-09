Viola come il mare stasera su Canale 5: anticipazioni prima puntata, cast attori, trama e a che ora inizia

I telespettatori la stanno aspettando da mesi, ma ora il giorno atteso è arrivato: questa sera, su Canale 5, andrà in onda la prima (e imperdibile) puntata di Viola come il mare, la serie tv che vede come protagonisti Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman, che per la prima volta ha recitato in italiano. La fiction, tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, terrà compagnia al pubblico per 6 serate: ma di cosa parla?

La trama di Viola come il mare e cosa vedremo stasera

Protagonista è Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi: lei ha 30 anni, ha un superpotere (sente o meglio vede i sentimenti attraverso i colori) ed è una giornalista che torna a Palermo per occuparsi di costume e società. Qui, però, nella sua città, diventerà una giornalista di cronaca nera e lavorerà a stretto contatto con l’ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman). Tra casi di omicidio, racconti umani e la ricerca di giustizia per le vittime. Il viaggio a Palermo di Viola, però, ha anche una ragione più misteriosa: lei vuole cercare il madre che non ha mai conosciuto.

Nel corso delle puntate, tra Viola e Francesco nascerà una vera collaborazione: lei si fida di tutti, lui di nessuno, lei cerca dialogo, lui tira un pugno. E trovare l’equilibrio sarà difficile.

Il cast, chi sono gli attori

Un cast variegato, tra gli attori, oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman troviamo:

Simona Cavallari che interpreta Claudia Foresi

Mario Scerbo

Chiara Tron

Ruben La Malfa

Giovanni Nasta

Daniele Virzì

David Coco

Romano Reggiani

E tanti altri, che terranno compagnia al pubblico fino al 4 novembre.

Dove vedere le repliche

Viola come il mare, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda ogni venerdì su Canale 5, fino al 4 novembre, a partire dalle 21.30 circa. Le repliche, però, sono disponibili sul portale Mediaset Play.