Viola come il mare su Canale 5: ecco quando inizia la serie con Can Yaman, trama e cast

Dopo mesi di attesa, finalmente c’è una data: venerdì 30 settembre su Canale 5 prenderà il via la serie tv Viola come il mare, quella che avrà come protagonisti l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi.

La trama di Viola come il mare

Protagonista della serie tv è Viola Vitale, che da Parigi si trasferirà a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Lei è una giornalista, scrive di cronaca nera e dovrà spesso fare i conti con Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, l’ispettore capo molto affascinante. Tra casi da risolvere e amori che nasceranno.

Quante puntate sono, il cast

Viola come il mare, che prenderà il via il 30 settembre, terrà compagnia al pubblico per 6 settimane. Nel cast, oltre a Can Yaman e Francesca Chillemi, ci saranno : Simona Cavallari, Chiara Tron, Alessia D’Anna e tanti altri.