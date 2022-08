Viola come il mare su Canale 5: il promo con Can Yaman e Francesca Chillemi, trama e quando inizia

Stavolta ci siamo, su Canale 5 è pronta a debuttare la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. Dopo alcuni rinvii stavolta sembra essere tutto pronto e ormai è quasi certo l’inserimento della produzione nella prossima stagione televisiva in casa Mediaset.

La trama

La fiction “Viola come il mare” racconta la storia della protagonista, Viola per l’appunto (Francesca Chillemi), che da Parigi si trasferisce a Palermo in cerca del padre che non ha mai conosciuto. Lei di mestiere fa la giornalista occupandosi di cronaca nera. Qui si imbatte nell’ispettore Francesco Demir con il quale inizia a collaborare non senza difficoltà.

Cos’è la sinestesia di Viola Vitale

Senza dubbio ad incuriosire i fan è la particolare caratteristica attribuita a Viola in grado di associare i colori alle emozioni provate. Si tratta della sinestesia ovvero, nella critica letteraria, l’associazione espressiva tra due parole pertinenti a due diverse sfere sensoriali (per es. parole calde, silenzio verde ). Uno strumento che la protagonista sfrutterà nel suo lavoro per discernere i lati più profondi del genere umano come paura, gioia e dolore.

Quando va in onda Viola Come il Mare su Canale 5

La fiction, ultimate le riprese, andrà in onda a settembre. Praticamente manca poco meno di un mese e i fan, in trepidante attesa, potranno assistere alla messa in onda che dovrebbe riguardare in tutto 12 episodi.

Il trailer

Sul profilo ufficiale di Can Yaman è stato postato il promo con le prime immagine della fiction.

Queste le dichiarazioni dell’attore: