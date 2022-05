Che Dio Ci Aiuti 7: quando inizia, cast completo, anticipazioni, Can Yaman e cose succede ad Azzurra

Ha appassionato per anni migliaia e migliaia di telespettatori, gli stessi che ora non vedono l’ora di seguire le nuove avventure di Suor Angela e di tutti i suoi ‘ragazzi’, quelli del convento che lì si sono innamorati, hanno discusso, tra gialli da risolvere e tante risate. Stiamo parlando della fiction di Rai 1 ‘Che Dio Ci Aiuti‘, che è arrivata alla sua settima stagione. Ma quando prenderà il via? E chi ci sarà nel cast?

Quando andrà in onda la settima stagione di Che Dio Ci Aiuti?

Le riprese sono iniziate, l’azienda a marzo aveva confermato la settima stagione, ma al momento ancora non c’è una data certa sulla messa in onda. È probabile, però, che la fiction entri nel palinsesto Rai già dall’autunno del 2022, quindi tra pochissimi mesi: sarà davvero così?

Azzurra prende il posto di Suor Angela?

Suor Angela ci sarà, nessun addio (almeno sperano in tanti), ma probabilmente non avrà più il ruolo da protagonista Al suo posto Azzurra, che viene interpretata da Francesca Chillemi: la ragazza ha preso i voti e potrebbe prendere in mano le redini del convento. Immancabile, poi, la presenza di Suor Costanza, ormai un punto di riferimento nella serie tv e per il pubblico casa.

Can Yaman a Che Dio ci aiuti?

Stando alle prime anticipazioni e alle indiscrezioni lanciate dal quotidiano La Repubblica, pare che Can Yaman, dopo il cameo nel finale della sesta stagione, torni nella serie tv, con un ruolo ben specifico. Non ci saranno, invece, come ha riportato BubinoBlog.it, Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Erasmo (Erasmo Genzini) e Ginevra, interpretata da Simonetta Colombu. Ruolo centrale, invece, potrebbe averlo anche Pierpaolo Spollon, che veste i panni del medico Emiliano. Tutto, almeno per il momento, resta tra i se e i ma, troppo presto per le anticipazioni: non ci resta che pazientare ancora un po’!