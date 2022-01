Can Yaman: chi è, età, carriera, ultime news, altezza, Francesca Chillemi, nuova fidanzata, Diletta Leotta, Instagram

Torna stasera, dopo il debutto della scorsa settimana, l’appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di oggi, pronto a ritornare nella trasmissione per una sorpresa, l’attore turno Can Yaman!

Can Yaman: chi è, età, carriera

Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989, figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Can ha frequentato il Liceo italiano di Istanbul e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete nel 2012. a iniziato a lavorare come avvocato, ma dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. La sua carriera d’attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 grazie al ruolo di Ferit Aslan, ricco uomo d’affari, nella serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Ha ottenuto grande successo su Canale 5 con la serie Daydreamer le Ali del sogno. Nel 2019 Can è stato eletto uomo dell’anno dal periodico GQ, poi ha recitato con Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria del 2021 del pastificio De Cecco, diretta dal regista Ferzan Ozpetek.

Can Yaman: chi è la fidanzata, vita privata

Can Yaman ha avuto una storia con Bestemsu Ozdemir, una modella brasiliana. Si vociferava anche di una storia d’amore con Demet Ozdemir, la “Sanem” di Daydreamer-Le ali del sogno, relazione però mai confermata. Poi, il bel turco ha avuto una relazione con la giornalista Diletta Leotta, storia naufragata dopo poco. E ora sembrerebbe essere single!

Can Yaman: curiosità, Instagram

L’attore parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco e inglese.

Nel 2018 un’azienda turca, Desa, ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con Can Yaman.

Can Yaman su Instagram è molto seguito. Con il suo profilo ufficiale (@canyaman) vanta 7,9 mila followers.