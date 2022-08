Sandokan con Can Yaman si farà? Cosa sappiamo sulla serie tv

Sandokan con Can Yaman si farà oppure no? Da tempo i fan dell’attore si chiedono se la serie tv andrà finalmente in onda o se il progetto sia finito ancora prima di iniziare. Non sembrano esserci risposte ufficiali, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni sull’argomento.

Sandokan, il progetto si è arenato?

Secondo alcuni rumor le notizie sulla serie tv non sarebbero positive: “Il progetto di Sandokan, remake della serie tv degli anni Settanta destinato a Rai1, si è arenato. Anzi, è sparito dai radar”, scrive il settimanale Nuovo Tv. Eppure, l’attore turco Can Yaman inizialmente era venuto in Italia proprio grazie alla proposta della serie che per lui avrebbe potuto segnare una svolta nella carriera.

Can Yaman e gli allenamenti fisici per il ruolo

Nonostante i dubbi su Sandokan, l’attore ha annunciato l’arrivo di Viola come il mare in cui per la prima volta reciterà interamente in italiano. Inoltre l’attore per Sandokan aveva iniziato già gli allenamenti fisici e avrebbe dichiarato di aver recuperato massa muscolare per il ruolo e di essere arrivato a 100 chili.