Isola dei Famosi 2023, Can Yaman sarà il nuovo inviato? L’idea di Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2023: sono aperte le scommesse sui nomi dei concorrenti per il nuovo cast e Can Yaman è al centro del gossip. L’attore turco potrebbe essere il nuovo inviato in collegamento dall’Honduras, oppure sono solo rumors? Ecco tutto quello che sappiamo e quali sono le ultime news sul programma, che prenderà il via a marzo/aprile, subito dopo la fine di questa tormentata edizione del GF VIP. Che sta regalando non poche sorprese ai suoi fan.

Quando inizia l’Isola dei Famosi

Molti hanno già attivato il conto alla rovescia per la sedicesima edizione di uno dei programmi più amati della tv italiana: L’isola dei Famosi, che apparirà sul grande schermo con la prima puntata il 21 marzo su canale 5. Salvo cambiamenti del palinsesto, infatti, lo show in diretta dall’Honduras (sempre se non verrà cambiata la location) inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Per questa nuova edizione sono già aperte le scommesse sui nomi di chi farà parte dello show e al centro del gossip c’è proprio Can Yaman.

Can Yaman sarà il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2023?

Sembra ormai ufficiale che il famoso Alvin, inviato storico del programma, quest’anno non vivrà l’esperienza paradisiaca sull’isola, ma sarà negli studi televisivi di Canale 5 come commentatore. Alvin, infatti, prenderà il posto di Nicola Savino, che ha deciso di lasciare la Mediaset per Tv8. Sembra che Mediaset avesse proposto ad Ilary Blasi un altro nome per l’inviato, ma lei abbia rifiutato. Ecco tutte le indiscrezioni rivelate da Nuovo tv.

L’idea di Ilary Blasi

Ormai sembrava certo che l’inviato per l’Isola dei Famosi 2023 fosse Paolo Ciavarro, che ha partecipato al GF VIP dove ha incontrato l’amore (Clizia Incorvaia), però qualcosa dev’essere andato storto. Sembra che sia stata proprio Ilary Blasi a rifiutarlo e a proporre il nome dell’attore Can Yaman come inviato in Honduras. La Mediaset realizzerà il sogno della conduttrice? Nascono le prime preoccupazioni riguardo l’ipotetico cachet richiesto dall’attore che dovrebbe sospendere le riprese dei film per andare in Honduras per quasi quattro mesi, fino al 27 giugno 2023, serata della finalissima del programma. Chissà…non ci resta che aspettare!