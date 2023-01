Isola dei Famosi 2023: Alex Belli e Delia Duran nel cast concorrenti?

Manca ancora qualche mese prima del ritorno dell’Isola dei famosi, il reality che anche quest’anno vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Da tempo, ormai è partito il toto nomi sui possibili naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras in questa edizione dello show. E si fa sempre più spazio l’idea che anche Alex Belli e la moglie Delia Duran possano far parte del cast.

Alex Belli e Delia Duran ci saranno?

La coppia che ha tenuto alto l’audience del Grande Fratello vip edizione 6 potrebbe approdare all’Isola dei Famosi con grande soddisfazione della Blasi che, proprio a causa della dinamiche che Belli e Duran hanno dimostrato di saper mettere in piedi, potrebbe contare su un folto numero di telespettatori. Ma la notizia non ha, per il momento, trovato alcuna conferma. Mentre nella lista dei concorrenti si fa spazio l’idea che possano esserci: Veronica Cozzani Rodriguez, Daiane Mello, Luca Di Carlo, Loredana Lecciso, Alessia Macari, Jasmine e Pamela Prati.

Hanno preso il via i casting dell’Isola dei Famosi

Si tratta, però, solo di indiscrezioni che non trovano conferme, per quando si sa per cento che i casting sono iniziati da tempo. Ancora coperto dal massimo riserbo, invece è il nome dell’inviato in Honduras e degli opinionisti che siederanno in studio insieme alla conduttrice Ilary Blasi che, per quanto sembra sia tornata a lavoro a pieno ritmo, si è concessa una breve vacanza in Thailandia con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller per staccare dal lungo e tribolato periodo che l’ha vista al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, le conseguenti questioni legali e gli screzi a suon di borse griffate e ai Rolex scomparsi. Un piccolo break per la conduttrice che a breve sarà chiamata a reimmergersi nel lavoro in vista dell’appuntamento con il reality ad aprile.