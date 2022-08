Pechino Express 2023, nel cast Alex Bell e Delia Duran? L’indiscrezione sulla nuova edizione

Pechino Express 2023. C’è fervente attesa per la nuova edizione del programma e le prime indiscrezioni non si fanno certo attendere. Uno dei rumors maggiormente accreditati vedrebbe all’interno del cast la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran, cerchiamo ora di vederci chiaro.

Pechino Express 2023: le prime indiscrezioni sul cast

È targata martedì 6 settembre la prima edizione in chiaro su TV 8 della trasmissione che, com’è noto, è andata in onda diversi mesi fa su Sky. Nonostante ciò, iniziano a trapelare anche le prime indiscrezioni per quel che riguarda la nuova edizione, quella del 2023. In merito, non è esclusa la possibilità di ritrovare all’interno del cast una della coppia che nel corso dei mesi precedenti ha fatto davvero molto parlare di sé.

Delia Duran e Alex Belli nel cast?

Ci stiamo riferendo agli ex gieffini Delia Duran ed Alex Belli. Al momento non c’è una comunicazione ufficiale, si tratta infatti solamente di indiscrezioni. Un rumors da prendere con le pinze, soprattutto se si tiene conto del fatto che diverse settimane fa è stato proprio Alex Belli ha dichiarare su Twitter di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo.

Gli altri (possibili) concorrenti

Delia Duran e Alex Belli non sono gli unici ad essere finiti sotto i riflettori. Altre indiscrezioni sul cat che prenderà parte all’edizione 2023 di Pechino Express vedrebbero infatti la presenza anche di Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, la cui amicizia — nonostante la fine dell’Isola dei Famosi — continua saldamente.

Oltre a loro si vocifera la presenza anche della cantanti Paola e Chiara e le tenniste Pennetta e Schiavone. Insomma, la schiera di personaggi è senz’altro corposa e ben nutrita. Per capire se le indiscrezioni si riveleranno realtà non ci resta pertanto che attendere l’inizio della trasmissione e scoprirlo!