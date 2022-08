Pechino Express 2022 arriva su TV8: ecco quando, dove vedere le repliche e a che ora

Finalmente ci siamo, la nona edizione di Pechino Express sbarca su TV 8! Dopo la messa in onda su Sky, il viaggio di Costantino della Gherardesca verrà trasmesso sull’ottavo canale a partire da martedì 6 settembre.

Pechino Express sbarca su TV 8: la data

Se non possedete l’abbonamento a Sky e vi eravate rammaricati di non esservi potuti gustare la nona edizione del seguito programma Pechino Express, adesso potete spazzare via ogni tristezza. Infatti, come dicevamo, la nona edizione della trasmissione a partire dal prossimo 6 settembre arriva anche su TV8. Il programma verrà trasmesso di martedì — in continuità dunque con l’edizione targata Rai e datata 2020— e al suo timone ci sarà Costantino della Gherardesca.

Il cast

Ma veniamo adesso al cast. Chi saranno i protagonisti dell’avventura? Come sempre le personalità pronte a farci sognare e divertire saranno innumerevoli, ecco l’elenco completo: Alex Schwazzer, Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristiano Dondi, Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko.

Svelati i partecipanti, non ci resta pertanto che attendere l’inizio di queste attese repliche e goderci lo spettacolo comodamente sul divano di casa nostra.