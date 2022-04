Costantino della Gherardesca fuori da Pechino Express: Enzo Miccio gli ‘ruba’ il posto

Una novità sensazione, un cambiamento sconvolgente che ha lasciato tutti gli appassionati completamente di stucco: Costantino della Gherardesca è costretto ad abbandonare il treno di Pechino Express 2022 e a cedere il suo posto di conduttore ad un altro. Una decisione sofferta, ma necessaria.

L’incidente durante le riprese per Costantino della Gherardesca

Sofferta e necessaria, certo, dato l’infortunio subito nel corso delle registrazioni. Non è una cosa da poco a quanto pare, dato che gli impedirebbe di proseguire con la conduzione del suo reality che è, appunto, itinerante, in giro per il mondo. Un format non proprio ”quieto”, fatto di viaggi, spostamenti, avventure e prove da superare, anche per il conduttore stesso. Tuttavia, l’adventure game di Sky Uno non si ferma e direttamente dai canali riservati di Dagospia, ci viene rivelato chi sostituirà il nobile conduttore e porterà avanti per lui il noto programma di grande successo mediatico.

Pechino Express 2022, chi sostituirà Costantino della Gherardesca

La notizia, per il momento, è assolutamente ”confidenziale”, sebbene sia già stata riportata sotto la forma di una indiscrezione trapelata grazie a Giuseppe Candela su Dagospia. Di fatto, però, l’infortunio c’è stato, e non è una cosa da poco. Infatti, l’incidente sembrerebbe aver messo a dura prova la conduzione di Costantino della Gherardesca durante le riprese per la puntata di Pechino Express 2022. Il brutto colpo non gli consentirebbe di proseguire con la sua avventura. Ma chi sarà il suo sostituto.

Leggi anche: Pechino Express 2022, chi è stato eliminato giovedì 7 aprile: la coppia eliminata e cosa è successo

Enzo Miccio: candidato alla conduzione dell’Adventure Game

Un personaggio con stile, carattere e parlantina sempre pronta: Enzo Miccio, il celeberrimo wedding planner che, lo ricordiamo, ha partecipato alla terza puntata dell’attuale stagione proprio in co-conduzione. L’ultima volta, infatti, lo abbiamo visto nei panni di uno dei “disturbatori” ufficiali delle coppie in gioco. La sua ultima apparizioen, per il momento, è stata ben gradita dal pubblico a casa. La sua sostituzione potrebbe addirittura rivelarsi una carta vincente.

Quando avverrà il cambio?

I fan più accaniti del programma, però, ci ricordano che Enzo Miccio ha già preso parte al programma in qualità anche di concorrente, nell’edizione ottava. All’epoca era in coppia con la collega Carolina Giannuzzi. Allora la coppia era molto amata dal pubblico ed era riuscita ad accaparrarsi il terzo posto in classifica finale. Ora, l’ultimo interrogativo è: quando subentrerà Enzo Miccio al programma. Per il momento non è dato saperlo, probabilmente nelle prossime due puntate.