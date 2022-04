Pechino Express 2022, chi è stato eliminato giovedì 7 aprile: la coppia eliminata e cosa è successo

Sono 7 le coppie in gara a Pechino Express che hanno ottenuto il ‘pass’ per raggiungere l’altra tappa della rotta dei Sultani. Dopo la Turchia, infatti, i viaggiatori sono sbarcati in Uzbekistan, un paese per molti sconosciuto, ma sicuramente meraviglioso e tutto da scoprire. Dopo l’eliminazione, un po’ arrivata a sorpresa, di Padre e Figlio, rispettivamente Ciro e Giovi Ferrara, chi ha dovuto lasciare il gioco nel corso della quinta puntata di giovedì 7 aprile?

Coppia eliminata giovedì 7 aprile a Pechino Express 2022

Sotto la guida di Enzo Miccio, che dopo aver vestito i panni di viaggiatore (per l’ennesima volta) è ritornato come conduttore, le coppie in gara sono arrivate in Uzbekistan. Ma alla fine della tappa, che si concluderà a Kunha Ark Citadel, chi dei concorrenti dovrà lasciare il gioco? Ricordiamo che a gareggiare ci sono: Gli Scienziati (Barbascura X e Andrea Boscherini), I Fidanzatini (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio), I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale), Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone), gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi), Italia-Brasile (le modelle Helena Pretes e Nikita Pelizon), Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni).

Il riassunto della puntata

I concorrenti, per la prima volta in Uzbekistan, hanno dovuto percorrere 86 km. Sono entrati subito in contatto con le culture e le tradizioni locali. Sono partiti dalla fortezza Ayaz Qala, nel deserto di Kyzylkum, e sono approdati a Khiva, dove i più veloci hanno affrontato la prima prova vantaggio di questa stagione. Poi, le coppie in gara hanno concluso la tappa fino a Kunha Ark Citadel. Ma la busta sarà eliminatoria?