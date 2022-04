Pechino Express 2022, anticipazioni puntata 7 aprile: l’arrivo in Uzbekistan, prove, coppie in gara, Enzo Miccio

Dopo aver salutato la Turchia, finalmente i viaggiatori di Pechino Express, reality show che per la prima volta quest’anno va in onda su Sky, stasera faranno tappa in Uzbekistan, uno dei Paesi della rotta dei sultani. Ma chi è ancora in gara? E cosa accadrà, tra prove e autostop?

Pechino Express fa tappa in Uzbekistan

Sono ancora 7 le coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione quasi inaspettata di ‘Padre e Figlio‘, rispettivamente Ciro e Giovambattista Ferrara. Questa sera tutti i concorrenti arriveranno in Uzbekistan, un paese poco conosciuto, ma che regalerà grandi emozioni e sorprese. Dovranno percorrere ben 86 km Gli Scienziati (Barbascura X e Andrea Boscherini), I Fidanzatini (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio), I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale), Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone), gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi), Italia-Brasile (le modelle Helena Pretes e Nikita Pelizon), Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni).

Il percorso e l’itinerario

I viaggiatori questa sera, stando alle anticipazioni, entreranno subito in contatto con le culture e le tradizioni locali. Partiranno dalla fortezza Ayaz Qala, nel deserto di Kyzylkum, e arriveranno a Khiva, dove i più veloci affronteranno la prima prova vantaggio di questa stagione. Poi, le coppie in gara arriveranno fino a Kunha Ark Citadel.

Il ritorno di Enzo Miccio a Pechino Express

I colpi di scena non mancano perché questa sera tornerà Enzo Miccio. Lui, dopo aver vestito per l’ennesima volta i panni di viaggiatori, ora è pronto a ritornare in scena. E non con lo zaino in spalla. Stando alle indiscrezioni, Enzo Miccio, famoso wedding planner, dovrà sostituire Costantino Della Gherardesca e quindi fare per un breve periodo il conduttore.

Come sta Costantino Della Gherardesca?

Nel corso delle prime puntate Costantino ha dovuto abbandonare i panni di conduttore e ha gareggiato, per una sola tappa, al fianco di Enzo Miccio. E proprio lì, durante quel percorso, si sarebbe fatto male. Il conduttore, infatti, è caduto a terra, si è rotto addirittura gli occhiali e pare si sia davvero infortunato, riportando un danno alle costole. Dovrà ritirarsi dalla rotta dei sultani o la presenza di Miccio come presentatore sarà solo momentanea?