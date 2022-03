Pechino Express 2022, chi è stato eliminato ieri sera: le coppie ancora in gara, cosa è successo con Enzo Miccio e Max Giusti

Dopo l’addio a sorpresa delle Tik Toker e l’eliminazione degli Atletici, con la coppia Italia-Brasile che ha sorpreso tutti e ha trionfato nell’ultima ‘manche’, questa sera torna Pechino Express, il reality che per la prima volta è sbarcato su Sky. Protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di partire con pochi confort alla volta di un viaggio tra territori sconosciuti, sempre e solo all’insegna dell’avventura. Ma cosa è successo nella terza e imperdibile puntata? Quale coppia è stata eliminata a fine percorso?

Pechino Express 2022, quale coppia è stata eliminata giovedì 24 marzo

Ora le coppie rimaste in gara sono 8 e questa sera dovranno fare i conti con una delle tappe, forse, più difficili. A gareggiare i seguenti protagonisti:

Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara

– Ciro e Giovambattista Ferrara Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini

– Barbascura X e Andrea Boscherini I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

– Rita Rusic e Cristiano Di Luzio I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride itale

Victoria Cabello e Paride itale Gli Sciacalli – Fru e Aurora Leone

– Fru e Aurora Leone Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes

– Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi

– Bugo e Cristian Dondi Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che ancora una volta sono state le leader nella prova immunità.

Chi di loro ha abbandonato il gioco? La busta, a fine itinerario, conteneva la parola ‘eliminazione’ o tutti sono stati in grado di rientrare in gara?

Il ritorno di Enzo Miccio e Max Giusti, il percorso

I concorrenti dovranno partire da Pamukkale, nell’Anatolia meridionale, alla volta di Belevi. Qui le coppie che arriveranno per prime dovranno sfidarsi nella prova immunità, poi zaino in spalla dovranno ripartire con destinazione Izmir, l’antica Bergama. Il traguardo è Aivalich e qui ad attenderli un colpo di scena. Enzo Miccio e Max Giusti, ex protagonisti del reality, sono tornati con lo zaino sulle spalle: sarà solo una breve parentesi?