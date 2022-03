Pechino Express 2022, anticipazioni 24 marzo: tornano Max Giusti ed Enzo Miccio, le coppie in gara, il percorso, streaming gratis e TV8

Come ogni giovedì l’appuntamento per molti è solo con Pechino Express, il programma che per la prima volta da Rai 2 è sbarcato su Sky, sempre mantenendo il suo ‘format’ originale. Quello che vede personaggi del mondo dello spettacolo partire con pochi confort alla volta di un viaggio tra territori sconosciuti, sempre e solo all’insegna dell’avventura e…della resistenza. Ma cosa succederà nella terza puntata di questa sera? Chi è ancora in gara?

Pechino Express 2022: le coppie in gara, cosa vedremo stasera

Dopo l’uscita degli Atletici, ora le coppie rimaste in gara sono 8 e questa sera dovranno fare i conti con una delle tappe, forse, più difficili. A gareggiare i seguenti protagonisti:

Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara

– Ciro e Giovambattista Ferrara Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini

– Barbascura X e Andrea Boscherini I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

– Rita Rusic e Cristiano Di Luzio I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride itale

Victoria Cabello e Paride itale Gli Sciacalli – Fru e Aurora Leone

– Fru e Aurora Leone Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes

– Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi

– Bugo e Cristian Dondi Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che ancora una volta sono state le leader nella prova immunità.

Questa sera proprio loro, con un solo euro a testa (in valuta locale), dovranno partire da Pamukkale, nell’Anatolia meridionale, alla volta di Belevi. Qui le coppie che arriveranno per prime dovranno sfidarsi nella prova immunità, poi zaino in spalla dovranno ripartire con destinazione Izmir, l’antica Bergama. Il traguardo è Aivalich e qui ad attenderli un colpo di scena.

Enzo Miccio e Max Giusti ritornano a Pechino Express

Un colpo di scena, un regalo, che porta i nomi di Enzo Miccio e Max Giusti. Gli ex concorrenti della scorsa edizione di Pechino Express, che gareggiavano in squadre diverse, stando alle anticipazioni ritorneranno con i loro zaini. Saranno dei protagonisti o si tratterà solo di una piccola parentesi? Cosa ha in mente la voce fuori campo, Costantino Della Gherardesca?

Dove vederlo in streaming o in chiaro su TV8

Ricordiamo che Pechino Express, a partire da quest’anno, va in onda ogni giovedì dalle 21.15 cica su Sky Uno. Il programma è disponibile anche on demand e in mobilità su Sky Go, mentre in streaming, per gli abbonati, si può seguire sulla piattaforma NOW.

Ma Pechino Express quando va in onda in chiaro, su Tv8? E’ questo quello che si domandano in tanti, tutti quelli che non hanno un abbonamento a Sky o a Now Tv. Il programma, come è noto, andrà in onda una volta a settimana, puntualmente di giovedì, e terrà compagnia al pubblico per dieci serate, ma quando arriva su Tv8 ancora non è chiaro. Sì, perché purtroppo non è prevista una messa in onda in chiaro (fruibile a tutti) per questa edizione, ma è probabile, come è accaduto per altri programmi Sky come Masterchef e Italia’S Got Talent, che anche il viaggio di Pechino Express arrivi su Tv8. Bisogna solo pazientare!