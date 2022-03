Pechino Express 2022, a che ora inizia e dove vederlo su Sky (e Now): ecco quando va in onda su TV8

Zaino in spalla, pochi (pochissimi) confort e il viaggio di Pechino Express ha preso il via. La settimana scorsa, infatti, il reality all’insegna dell’avventura che vede al timone Costantino Della Gherardesca, ha fatto il suo debutto su Sky (per la prima volta) e i telespettatori hanno avuto modo di conoscere le coppie. Tra percorsi difficili, fatiche per l’autostop e la ricerca disperata di un alloggio. Questa sera, quindi, andrà in onda la seconda puntata e i protagonisti riprenderanno il loro viaggio verso la rotta dei sultani, dalla Turchia fino ad arrivare a Dubai, dove si terrà la finale.

L’orario di Pechino Express su Sky e Now Tv

Per la prima volta Pechino Express sbarca su Sky e, quindi, solo gli abbonati avranno modo di seguire il viaggio delle coppie protagoniste. Perché se prima il programma veniva trasmesso in chiaro su Rai 2, ora le carte in tavola sono cambiate e molti hanno deciso di correre ai ripari con abbonamenti flash, pur di non perdersi lo ‘spettacolo’.

Pechino Express, infatti, è arrivato su Sky Uno, sulla pay-tv: in streaming gli episodi possono essere visti attraverso la piattaforma di Sky Go, gratuita per gli abbonati, o sulla piattaforma di Now. Qui sarà possibile recuperare anche le puntate precedenti grazie alla funzione on demand. L’appuntamento, in ogni caso, è per ogni giovedì, in prima serata, a partire dalle 21.15 circa.

Quando va in onda in chiaro su Tv8

Pechino Express quando va in onda in chiaro, su Tv8? E’ questo quello che si domandano in tanti, tutti quelli che non hanno un abbonamento a Sky o a Now Tv. Il programma, come è noto, andrà in onda una volta a settimana, puntualmente di giovedì, e terrà compagnia al pubblico per dieci serate, ma quando arriva su Tv8 ancora non è chiaro. Sì, perché purtroppo non è prevista una messa in onda in chiaro (fruibile a tutti) per questa edizione, ma è probabile, come è accaduto per altri programmi Sky come Masterchef e Italia’S Got Talent, che anche il viaggio di Pechino Express arrivi su Tv8. Bisogna solo pazientare!

Cast e itinerario

Sono 9 le coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione, quasi inaspettata, della prima puntata. Le giovanissime Tik Toker, infatti, hanno dovuto lasciare il gioco, tra non poche polemiche e lacrime.

Questa sera il viaggio riprenderà: l’obiettivo è quello di arrivare alla finale dopo un percorso lungo ben 7.000 chilometri tra le città del Medio Oriente. I protagonisti, infatti, avranno modo di visitare la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi. Ora, di seguito, troverete l’elenco delle coppie che proseguiranno il loro viaggio:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini sono Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini

Victoria Cabello e Paride Vitale sono I Pazzeschi

Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess sono Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono Mamma e Figlia.