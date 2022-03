Pechino Express 2022, anticipazioni seconda puntata: itinerario, concorrenti e news

Anticipazioni seconda puntata Pechino Express 2022. Dopo due lunghi anni di virus, reclusioni coatte e quarantene sconfinate, ecco che finalmente, giovedì scorso, è ritornato nelle case degli italiani Pechino Express. Del resto, con il Covid in circolazione, a perdere terreno sono stati proprio i viaggi in questi ultimi tempi, e il programma in questione fa del viaggio proprio il suo topic principale. I protagonisti si lanciano in sfide avventurose alla ricerca delle mete e degli itinerari mozzafiato che i diversi continenti possono offrire, nel tentativo di giungere per primi alle tappe e guadagnarsi così la vittoria.

Il viaggio continua nelle magiche terre della Turchia

Proprio con questa mentalità, giovedì scorso è ripartito il tanto amato programma Pechino Express, il tutto a quasi una settimana di distanza dal suo debutto ufficiale sulla piattaforma Sky. Di seguito, vi accompagniamo nella scoperta di tutte le anticipazioni che ci attendono nella seconda puntata. Pronti? Si viaggia!

La rotta dei sultani

Tutte le coppie in gara sono sotto la guida e il saggio timone di Costantino Della Gherardesca, e sono pronte a riprendere la cosiddetta ”rotta dei sultani”. Dopo un viaggio di oltre 200 km nelle misteriche pianure della Cappadocia, ecco che ora i concorrenti in gioco dovranno affrontare una seconda tappa ricca di forti emozioni. Domanda: questa seconda puntata sarà eliminatoria? Ma andiamo per gradi.

La coppia Mamma e figlia guadagnano l’immunità

Ricordiamo brevemente, che questa nuova edizione di Pechino Express si è aperta nella suggestiva regione della Turchia: terra magica, struggente, misterica e dalle incredibili tradizioni millenarie. Tutte le coppie in gara sono partite da Mustafapasa, uno dei tanti borghi antichi e sperduti della Turchia centrale. Il viaggio ha preso rotta verso Sud, con destinazione finale a Sultanhani, e proprio qui si è conclusa la prima tappa. Passando per Mazi, le prime 3 coppie arrivate con il libro rosso hanno dovuto affrontare la prova dell’immunità. In questa circostanza, la coppia Mamma e figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) si sono aggiudicate l’immunità.

Anticipazioni per la seconda puntata

Ora, proprio da Sultanhani, l’itinerario di Pechino Express 2022 non può che continuare verso Sud. Per il momento, è poco chiaro quale sarà il percorso effettivo che le coppie dovranno effettuare in questa avvincente seconda puntata. Dalle scorse edizioni, sappiamo che in viaggio tutto è lecito: potranno viaggiare anche in treno, a cavallo, a dorso di cammello o con mezzi di fortuna alternativi. Tuttavia, la strada che divide i concorrenti dall’Uzbekistan è davvero tanta! E proprio questo, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere la seconda tappa toccata dai nostri viaggiatori. Ma sarebbe anche possibile (o forse più probabile per questioni di ”mappa”) una capatina nelle terre della Giordania.

L’imprevisto della busta nera

Una cosa resta certa: indipendentemente dal viaggio e dalla seconda tappa, i nostri concorrenti rimarranno entro i confini della Turchia. E anche un’altra cosa: non mancheranno le fatiche, le avventure, le corse in autostop e le prove che dovranno affrontare durante l’irruente traversata. Il vero dramma, però della prima e scorsa puntata è stato l’arrivo della busta nera eliminatoria. Il pubblico di Rai1 non era affatto abituato a vedere una eliminazione sin dalla prima puntata, ma pare che la direzione Sky la veda diversamente. Vista l’eliminazione delle TikToker (Anna Ciati e Giulia Paglianiti), non dovrebbero esserci eliminazioni per la seconda puntata: ma in viaggio, si sa, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.