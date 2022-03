Pechino Express 2022, quale coppia è stata eliminata: cosa è successo giovedì 10 marzo 2022

Pronti, partenza, via! Pochi confort, zaino in spalla e tanta voglia di mettersi alla prova. Lo sanno bene i concorrenti di Pechino Express, il reality all’insegna dell’avventura che quest’anno vede diverse coppie in gara, tutte con un unico obiettivo: arrivare alla finale che si terrà a Dubai. Chi riuscirà a superare gli ostacoli? A cavarsela con le proprie forze e a trionfare?

La coppia eliminata a Pechino Express 2022

L’inizio sembrava così lontano, ma il 10 marzo Pechino Express ha debuttato, per la prima volta nella storia del programma, su Sky e una coppia è già stata eliminata. Loro che quest’anno avranno modo di muoversi sì a piedi con l’autostop, ma anche di prendere i mezzi, di salire sui treni o sui dromedari per attraversare il deserto nella ‘Rotta dei Sultani’. Ma chi è stato eliminato nel corso della prima puntata? Chi si è arreso e non è riuscito ad andare avanti?

Le coppie in gara

Un cast vasto, ricco. Di esperienze, di fasce d’età, di personaggi della nuova generazione. C’è chi gareggia con l’amica, chi con un genitore perché l’obiettivo è uno: vincere l’edizione di Pechino Express. Ecco l’elenco dei concorrenti:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini sono Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono Le Tiktoker

Victoria Cabello e Paride Vitale sono I Pazzeschi

Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess sono Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono Mamma e Figlia.

L’itinerario

Il nuovo viaggio di Pechino Express avrà come “sfondo” il Medio Oriente e toccherà ben quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La finale, infatti, avrà luogo a Dubai dopo ben 7000 chilometri, tra deserto e ostacoli da superare. Con solo lo stretto necessario!

Dove vedere e a che ora

Per la prima volta Pechino Express andrà in onda su Sky intorno alle 21.15. Ma non solo. Gli abbonati potranno seguire il programma in streaming sulla piattaforma Sky Go, ma anche su NOW TV.