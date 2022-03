Pechino Express 2022, anticipazioni prima puntata: coppie in gara, cast, dove vederlo su Sky (canale), tappe, quando finisce

Ci siamo, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso: zaino in spalle questa sera, giovedì 10 marzo, prenderà il via l’avventura di Pechino Express, il reality che per la prima volta verrà trasmesso su Sky. Alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca, che è pronto a guidare le coppie in gara, tra ostacoli da superare e prove che sono dietro l’angolo.

Le coppie di Pechino Express 2022

In questa imperdibile stagione le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno sui mezzi di trasporto e dovranno affrontare faticosi percorsi a piedi. Ma chi partecipa? Di seguito l’elenco completo delle coppie:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini sono Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono Le Tiktoker

Victoria Cabello e Paride Vitale sono I Pazzeschi

Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestess sono Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono Mamma e Figlia.

Il percorso, i luoghi che si visiteranno

Il nuovo viaggio di Pechino Express avrà come “sfondo” il Medio Oriente e toccherà ben quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La finale, infatti, avrà luogo a Dubai: chi della coppie riuscirà ad arrivare fino alla fine e si metterà alla prova nello straordinario viaggio lungo la ‘Rotta dei Sultani’? Sono oltre 7000 i chilometri da percorrere con uno zaino, una dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale: lo stretto necessario per un’avventura tutta da vivere!

Data della finale

Pechino Express prenderà il via giovedì 10 marzo e per la prima volta il reality si potrà seguire su Sky o sulla piattaforma Now Tv. Non è ancora nota la data della finale, ma quello che è certo è che le tre coppie in gara dovranno mettersi alla prova tra i grattacieli di Dubai: chi vincerà?