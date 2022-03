Pechino Express 2022, quando e come vederlo senza Sky: in chiaro su TV8, replica e streaming gratis

Pechino Express 2022: ecco come poterlo vedere senza avere Sky. Un tempo, infatti, il programma era trasmesso su Rai2, ma dal 2022 lo show di avventura che è iniziato ieri, giovedì 10 marzo, è andato in esclusiva su Sky. Saranno 10 le coppie che si sfideranno nel viaggio che attraverserà la Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Condotto da Costantino Della Gherardesca, Pechino Express è davvero molto seguito dagli italiani: ma come faranno ora quelli che non hanno Sky? Per fortuna una soluzione c’è.

Pechino Express 2022: dove vederlo

L’adventure show Pechino Express – La Rotta dei Sultani sarà composto da 10 puntate in onda su Sky Uno HD: ogni puntata ha ben 2 episodi e l’orario fissato sono le 21.15 ogni giovedì sera. Le repliche si potranno vedere su Sky Uno + 1 e Sky Uno. Inoltre si potrà anche fruire su Sky Go. E per chi non ha Sky?

L’offerta su NOW

Coloro che non hanno Sky possono usufruire di NOW, accessibile a chiunque previa iscrizione e attivazione dell’offerta che prevede il Pass Cinema+Entertainment. Purtroppo non risultano esserci altre modalità per vedere lo show: neanche su TV8 e neppure le repliche. L’unico modo è abbonarsi a uno dei servizi e, per quanto riguarda NOW, segnaliamo l’interessante offerta valida entro il 23 marzo 2022: per tutti i nuovi clienti il costo è 9,99 euro per i primi 2 mesi, che diventeranno 14,99 euro al mese a partire dalla 3° mensilità.

