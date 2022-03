Unomattina Estate 2022, Maria Soave e Massimiliano Ossini conduttori: ecco quando inizia

Unomattina Estate 2022: per la stagione estiva il classico programma Unomattina cambierà nome. Sempre in onda, ovviamente, su Rai1, da giugno a settembre, ma avrà il seguente nome: Unomattina Estate. Alla conduzione troveremo Massimiliano Ossini insieme a Maria Soave, già giornalista del TG1. per la data di inizio, invece, ancora non si sa nulla: l’edizione precedente aveva subito uno slittamento di un mese, speriamo che ciò non ricapiti anche quest’anno.

Unomattina Estate 2022: Soave e Ossini alla conduzione

Come sarà strutturato questo programma? Ci saranno dei cambiamenti rispetto al format classico? Vediamo insieme qualche indiscrezione al riguardo, cercando di farci un’idea il più precisa possibile. Per prima cosa, come abbiamo già accennato, i conduttori saranno Massimiliano Ossini e Maria Soave. Questa scelta ci può far intuire già dei dettagli piuttosto importanti: il programma avrà due anime, una che si focalizzerà sul giornalismo e l’attualità, l’altra un può più “leggera”. La prima parte sarà gestita da Maria Soave, mentre alla seconda penserà Massimiliano Ossini.

Programma a doppia anima

Queste informazioni ci fanno già capire che ci saranno dei cambiamenti nel programma, anche se non si parla di stravolgimenti o fratture profonde. E, a tal proposito, ulteriori indiscrezioni ci dicono che la divisione non avverrà in modo decisivo nella versione estiva, o meglio, non in tutta la versione estiva: si parla, infatti, di settembre. Sarà allora che le due parti si scinderanno maggiormente. In aggiunta c’è da dire che questa struttura a “doppio nucleo” diventerà decisamente tale nella prossima edizione invernale.

