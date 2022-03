Doc nelle tue mani 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di giovedì 17 marzo 2022

Ultima e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la fiction di successo di Rai 1 giunta alla sua seconda stagione e…al capolinea. Sì perché la settimana prossima, esattamente giovedì 17 marzo, verranno trasmessi gli ultimi due episodi: cosa succederà ad Andrea Fanti? Riuscirà a diventare primario e a indossare il camice bianco per mettersi a capo del suo reparto di medicina interna?

Anticipazioni ultima puntata Doc nelle tue mani

Andrea Fanti, come si può immaginare, sarà il protagonista di questi episodi. E’ quasi pronto a diventare, di nuovo, primario, ma prima dovrà fare una confessione importante a tutti i medici e specializzandi del suo reparto. Ma non solo. Al Policlinico arriverà un militare, mentre Agnese si troverà a indagare sul lavoro di Caruso, che ha avviato un’indagine per capire come è stata gestita la pandemia in quei mesi terribili. Cosa succederà dopo aver ascoltato la conversazione tra Carolina e il suo fidanzato, il dottor Valenti? Lì, in quei minuti, Carolina ha confessato di aver messo lei la bombola dell’ossigeno a Lorenzo, il medico poi morto per le conseguenze legate al Covid.

Nell’ultimo episodio, invece, i medici dovranno fare i conti con un batterio multi resistente che li costringerà a una quarantena forzata. L’ennesima. Doc, quindi, proporrà un’idea a Giulia che insieme alla dottoressa Tedeschi lo asseconderà. Cosa accadrà?

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play. E lì i telespettatori potranno rivedere tutte le puntate, anche della prima stagione che ha riscosso notevole successo tra il pubblico.

Si farà la terza stagione?

Ora che si avvicina l’ultima puntata la domanda dei telespettatori è solo una: si farà anche la terza stagione della fiction? Al momento non c’è nessuna certezza, ma solo indiscrezioni. Il protagonista Luca Argentero, che interpreta Andrea Fanti, intervistato da Davide Maggio ha spiegato che una serie secondo lui può dirsi completa solo dopo la terza stagione. E’ forse un caso? Lo stesso ha dichiarato Matilde Gioli, l’attrice che interpreta Giulia, a Sorrisi e Canzoni: ‘Una parte di me sa già che ci sarà la terza stagione’. Chissà…non ci resta che aspettare e capire cosa deciderà l’azienda. Ma visto il successo e l’affetto non farla sarebbe un peccato!