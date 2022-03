Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni 11 marzo: maschere in gara, eliminati, sfide e ospiti di stasera

Come ogni venerdì l’appuntamento su Rai 1 è con Il Cantante Mascherato, lo show misterioso che ogni settimana appassiona milioni di telespettatori e che vede alla conduzione Milly Carlucci. Maschere sfavillanti, esibizioni dal vivo e un pool investigativo che deve cercare di indagare e capire chi si nasconde sotto quei vestiti. Ma cosa succederà stasera?

Cosa vedremo stasera a Il Cantante Mascherato 2022

Sono nove le maschere, tutte spettacolari, rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e Drago. Durante la terza puntata, il vip sotto la maschera del Pinguino, Edoardo Vianello, ha deciso di ritirarsi ma quel vestito resterà in gara e al suo interno ci sarà un nuovo volto misterioso: chi avrà questo privilegio?

Lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano

La puntata di questa sera si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Ma ci sarà una grande novità: la maschera d’oro, una possibilità di smascheramento offerta all’investigatrice Caterina Balivo, quella che nelle scorse puntate ha indovinato i due cantanti nascosti sotto il Pinguino e l’Aquila. Le verrà data, quindi, una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina questa verrà subito smascherata, senza pareggio. In caso contrario, invece, sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva.

I giudici e chi si nasconde sotto le maschere

A guidare le investigazioni c’è la padrona di casa Milly Carlucci, ma al suo fianco ritroveremo i giudici Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi, che avranno il compito di valutare le esibizioni dei vip mascherati in gara. Ma non solo. Dovranno anche cercare di cogliere ogni indizio utile per smascherare l’identità nascosta: potranno fare domande, studiare la loro pronuncia, le frasi, la gestualità. Ad aiutarli ci penserà il pool investigativo capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira. Anche questa sera, come sempre, al termine della puntata i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso verranno eliminati dalla gara e dovranno calare la maschera. Palesarsi, svelare la propria identità!