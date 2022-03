Pechino Express 2022, chi è stato eliminato ieri sera: cosa è successo giovedì 31 marzo, la coppia eliminata

Dopo la scorsa puntata i viaggiatori di Pechino Express, lo show in onda su Sky, hanno potuto riprendere il viaggio. Zaino in spalla e pochi confort, con destinazione Istanbul, la città leggendaria che tutti avevano intenzione di visitare. E ci sono riusciti perché, in realtà, nel terzo appuntamento del reality show, all’insegna dell’avventura, nessuna delle coppie in gara è stata eliminata: la busta nera, a fine tappa, non conteneva la parola ‘eliminazione’. Così, con un sospiro di sollievo tutti si sono rimessi in viaggio. Ma cosa è successo nella quarta puntata? Chi è stato eliminato?

Quale coppia è stata eliminata nella quarta puntata a Pechino Express 2022

Le coppie ancora in gara sono 8 perché la scorsa settimana, fortunatamente, la busta nera non conteneva la parola ‘eliminazione’, così Mamma e Figlia, che erano a un passo dall’andare a casa, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma è successo lo stesso nella quarta puntata? Chi ha dovuto lasciare il gioco, proprio come hanno fatto le Tik Toker e gli Atletici?

Cosa è successo giovedì 31 marzo

I Pazzeschi, Italia Brasile, Mamma e Figlia, gli Scienziati, gli Sciacalli, i Fidanzatini, gli Indipendenti e Padre Figlio nel corso della quarta puntata di Pechino Express hanno avuto l’opportunità (e il privilegio) di arrivare direttamente a Istanbul, la città leggendaria tra Occidente e Oriente. Tra prove immunità, sfide e ricerca di alloggi per la sera, il loro viaggio verso la rotta dei sultani è partito da qui, ma solo una coppia riuscirà ad arrivare fino alla fine.