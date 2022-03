Pechino Express, anticipazioni giovedì 31 marzo 2022: la tappa a Istanbul, prove, coppie ed eliminati

Tutto pronto per la quarta e imperdibile puntata di Pechino Express, il reality all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca. Le coppie, zaino in spalla, sono pronte a partire, tra autostop, ricerca di alloggi per dormire, prove immunità e corse per arrivare primi sul tappeto. In gara ancora 8 coppie perché la scorsa settimana, fortunatamente, la busta nera non conteneva la parola ‘eliminazione’, così Mamma e Figlia, che erano a un passo dall’andare a casa, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa succederà in questo appuntamento?

L’arrivo delle coppie a Istanbul

I Pazzeschi, Italia Brasile, Mamma e Figlia, gli Scienziati, gli Sciacalli, i Fidanzatini, gli Indipendenti e Padre Figlio questa sera, giovedì 31 marzo, avranno l’opportunità di arrivare direttamente a Istanbul, la città leggendaria tra Occidente e Oriente. Ma qui, cosa dovranno fare?

Nella scorsa puntata i viaggiatori sono dovuti ripartire dal sito archeologico di Pamukkale, hanno attraversato l’Anatolia meridionale per ben 399 km e sono arrivati fino alla costa, ad Aivalik. Qui hanno ricevuto la ‘sorpresa’ di Enzo Miccio, che per pochi chilometri ha gareggiato con Costantino della Gherardesca, e di Max Giusti, che ha vestito i panni del conduttore. La quarta puntata, quindi, ripartirà da Istanbul e le coppie dovranno continuare così il loro percorso verso la Rotta dei Sultani, un viaggio che li porterà a scoprire la Turchia, la Giordania, l’Uzbekistan e gli Emirati Arabi.

Chi ha vinto la prova immunità la scorsa settimana e chi parte per primo

La terza tappa di Pechino Express, che i telespettatori hanno avuto modo di seguire la scorsa settimana, ha portato in vetta alla classifica i Fidanzatini, quinta Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. Dopo di loro i Pazzeschi e Italia Brasile, con gli Sciacalli con il posto assicurato vista la vittoria alla prova immunità, mentre a rischio eliminazione erano finiti Mamma e Figlia, gli Indipendenti, Padre e Figlio e gli Scienziati. Fortunatamente, come anticipato, la busta nera non era eliminatoria, così tutte le 8 coppie potranno partire alla volta di Istanbul. Tra prove e sfide: ci sarà l’eliminazione alla fine?