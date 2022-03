Pechino Express, il colpo di scena degli Indipendenti nell’ultima puntata: cosa è successo

Pechino Express. Nella serata di ieri, su Sky Uno è andata in onda la terza puntata di Pechino Express. Una puntata non consueta a dire il vero, che si è contraddistinta per un colpo di scena abbastanza clamoroso che ha suscitato l’attenzione del pubblico anche nelle ore successiva sui tabloid.

Colpo di scena a Pechino Express: gli indipendenti non arrivano alla missione

Per la prima volta nella storia del programma, una coppia non solo non è riuscita a vincere una missione. Ma, addirittura, non è riuscita neppure a raggiungere il luogo dove la missione si sarebbe tenuta. Questo, nello specifico, non era mai accaduto prima d’ora nella storia del programma e nelle edizioni precedenti.

Cosa è successo durante l’ultima puntata a Bugo e Cristian

La coppia che si trova sotto inchiesta è quella degli Indipendenti Bugo e Cristian Dondi che per ben 10 ore non è riuscita a trovare un passaggio per poter affrontare la traversata, e dunque non sono giunti neppure al luogo della missione. In quel contesto, poi, il conduttore del programma Pechino Express, Costantino Della Gherardesca, dopo aver rivelato il misfatto ha deciso di assegnare una penalità di 10 minuti di ritardo alla coppia di musicisti.

Leggi anche: Pechino Express 2022, chi è stato eliminato ieri sera: le coppie ancora in gara, cosa è successo con Enzo Miccio e Max Giusti

Una nuova coppia è nata: le Lepri

Tantissimi colpi di scena durante l’ultima puntata, e non solo quello inerente alla coppia degli Indipendenti. Tra le altre cose accadute, Max Giusti, ex concorrente del format, ha vestito i panni del conduttore, mentre quello vero, Costantino Della Gherardesca, si è cimentato nelle vesti dei concorrenti in gara, in coppia con Enzo Miccio. Per l’occasione, infatti, i due hanno creato la coppia denominata le Lepri.