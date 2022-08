Pechino Express, in arrivo la nuova edizione: anticipazioni e rivelazioni

Dopo la vittoria di Victoria Cabello e Paride Vitale, i telespettatori non stanno aspettando altro e non vedono l’ora di seguire sul piccolo schermo Pechino Express, l’adventure game che da sempre, ormai, appassiona il pubblico. Tra sfide, premi ed eliminazioni lampo. Ma cosa succederà nella prossima edizione? Chi parteciperà?

Chi parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express

È forse ancora troppo presto, mancano davvero molti mesi all’arrivo in televisione di Pechino Express, ma già stanno trapelando le prime indiscrezioni. E, stando al portale Pipol Tv, la produzione del programma sarebbe alla ricerca di tiktoker e influencer da inserire nel cast. La prima coppia sarebbe quella formata dall’ex re di YouTube FaviJ e l’influencer e cantante Giulia Penna: sarà davvero così? Tra i nomi anche quelli di Alessia Lanza e il fidanzato tiktoker Florin Vitan, ma al momento – come si può immaginare – non c’è ancora nessuna ufficialità. Bisognerà aspettare e pazientare!

Il programma in onda su TV8?

L’inizio della nuova edizione di Pechino Express, in ogni caso, è previsto per i primi mesi del 2023. E quindi è ancora troppo presto per avere ufficialità sul cast e sulle modalità. Tra le ipotesi, però, c’è anche quella della messa in onda della trasmissione in chiaro su TV8. Sarà davvero così? Dopo l’edizione dello scorso anno su Sky, ci saranno ulteriori novità?