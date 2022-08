Victoria Cabello: ‘Simona Ventura non è stata generosa con me, X factor è una gara di ego’. L’intervista

Si è raccontata in maniera genuina e sincera Victoria Cabello in un’intervista che oggi ha rilasciato al Corriere della Sera. Ripercorrendo alcuni degli episodi più divertenti della sua carriera, nonché gli incontri con le grandi star del cinema, la conduttrice non ha risparmiato di raccontare sia gli aspetti positivi che quelli che lo sono stati meno.

Victoria Cabello e il rapporto con la Ventura

‘Simona Ventura? Non è stata generosissima con me, però sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola’. Come anticipato però la conduttrice — che sta attualmente lavorando ad un ritorno in tv con uno nuovo programma su Sky previsto per il 2023 — non ha risparmiato alcune frecciatine alla Ventura e ai compagni di giuria di X Factor parlando di ‘una lotta tra ego’.

Il passaggio di consegne con Simona Ventura

Nel ripercorrere le tappe maggiormente importanti della propria carriera non poteva certo mancare una domanda sul rapporto con Simona Ventura con la quale è stato effettuato il ‘passaggio di consegne’ prima con la conduzione di Quelli che il calcio e poi nella giuria di X Factor.

Xfactor

In merito a quest’ultima esperienza la stessa Cabello ammette di non esser stata particolarmente brillante: ‘Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare giudizi dei giudizi su ragazzini carichi di sogni’.

Lo scontro con gli altri colleghi, nonché giudici, non migliorò certamente la situazione: ‘È una lotta interna, c’è un ego tra giudici che ciao. Io non sono portata per fare televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una stronza isterica. In quel contesta mi sono proprio bloccata’. Ammette infine la Cabello.