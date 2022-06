XFactor: la fidanzata di Tom Mann muore poche ore prima del matrimonio

Il destino, a volte, sa essere davvero crudele. E lo sa bene Tom Mann, la star di X Factor inglese che lo scorso 18 giugno sarebbe dovuto convolare a nozze con la compagna e madre di suo figlio Danielle Hampson. Eppure la donna, di 34 anni, su quell’altare non ci è mai arrivata e non ha potuto dire il fatidico sì perché è morta la mattina stessa, improvvisamente.

Come è morta la fidanzata di Tom Mann

La donna, che lavorava come dirigente di pubbliche relazioni, pare non avesse mai avuto problemi di salute ed era tornata da poco dall’Italia, da una vacanza in Sardegna che aveva deciso di fare prima del matrimonio con il futuro marito Tom e il figlio di 8 mesi Bowie. Attualmente, la causa del decesso, che è avvenuto il giorno stesso del matrimonio, ancora non è nota.

L’addio del marito: il post su Instagram

È straziante il post che quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito ha pubblicato sui social. La foto di Danielle, in braccio il loro bimbo e una didascalia che se letta fa venire i brividi.

“Non riesco a credere di dover scrivere queste parole, ma la mia cara Dani – la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita – è venuta a mancare nelle prime ore di sabato mattina. In quello che doveva essere il giorno più felice della nostra vita” – ha scritto Tom. “Mi sento come se avessi pianto un oceano, non siamo mai riusciti ad arrivare all’altare, ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia capitata”. Ora il mondo di Tom sarà un po’ più buio e cupo perché ha perso la sua stella. In quello che doveva essere un giorno indimenticabile e che ora difficilmente si riuscirà a dimenticare: non perché sia stato bello, ma perché poco prima di indossare l’abito da sposa Danielle è morta.