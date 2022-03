Pechino Express 2022, chi è Paride Vitale: età, eventi, agenzia, Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella de ‘I pazzeschi’, formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Ma conosciamo meglio quest’ultimo e scopriamo di più su di lui, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Paride Vitale e che lavoro fa

Paride Vitale è nato il 4 agosto del 1977 a Pescasseroli ed è un esperto di pubbliche relazioni. Ha fondato la sua agenzia nel 2011, ha collaborato con Sky e Mini ed è molto legato a Victoria Cabello. Insieme, infatti, hanno deciso di partecipare a Pechino Express 2022. Di Paride sappiamo che ha una laurea in economia all’università di Bologna e che è stato manager delle pubbliche relazioni nella sede di Milano della Mini, parte del team del gruppo MBW.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @paridevitale vanta oltre 14 mila followers.

Chi è la sua compagna a Pechino Express Victoria Cabello

Victoria Cabello è nata a Londra il 12 marzo del 1975 ed è una nota conduttrice e attrice italiana con cittadinanza britannica. Ha debuttato al cinema nel 1995, quando è comparsa nel film Ragazzi della notte, poi nel 1996 ha esordito in televisione come conduttrice nel programma Hit Hit. Da lì un successo dopo l’altro, con la notorietà arrivata nel 1997, quando è diventata vj di MTV Italia. Ha condotto vari programmi, dal 2002 al 2007 è stata al timone de Le Iene, ha preso parte anche al Festival di Sanremo in veste di presentatrice e ha partecipato a varie campagne pubblicitarie.