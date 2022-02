Pechino Express 2022, quando inizia, cast e anticipazioni della nuova stagione su Sky Uno e Now

Il Coronavirus non ha messo i freni (e per fortuna) a Pechino Express, l’adventure game più amato e seguito di sempre che da Rai 2 presto sbarcherà su Sky. Il conto alla rovescia si può attivare perché da marzo Costantino Della Gherardesca, conduttore da anni del reality, tornerà in tv con un cast promettente all’insegna dell’avventura.

Quando inizia Pechino Express 2022?

Pechino Express prenderà il via da marzo e vedrà 10 coppie sfidarsi sulla rotta dei Sultani. Il percorso dei partecipanti, per questa imperdibile edizione, inizierà dalla Turchia, attraverserà l’Uzbekistan, la Giordania, farà tappa negli Emirati Arabi e si concluderà a Dubai.

Chi sono i partecipanti di Pechino Express 2022? Le coppie, cast concorrenti

Sono 10 le coppie pronte a sfidarsi a suon di ‘tradizioni diverse, gare e pochi comfort’. Stiamo parlando de ‘Gli Atletici’, coppia composta da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, poi ‘Padre e Figlio’, Ciro e Giovambattista Ferrara, ‘Gli Scienziati’, cioè Barbascura X e l’esperto di scienze naturali Andrea Boscherini e i ‘Fidanzatini’ Risa Rusic e Cristiano Di Luzio. E ancora, per la coppia ‘Le TikToker’ giocheranno Anna Ciati e Giulia Paglianiti, ‘I Pazzeschi’ saranno Vittoria Cabello e Paride Vitale, ‘Gli Sciacalli’ sono Fru e Aurora Leone, le modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes saranno la coppia ‘Italia Brasile’, Bugo e Cristian Dondi saranno gli ‘Indipendenti’ e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni formano la coppia ‘Mamma e figlia’.

Dove vedere Pechino Express 2022?

Non andrà più in onda su Rai 2, come tutti erano abituati. Questa volta Pechino Express, da marzo, verrà trasmesso su Sky e sarà visibile solo agli abbonati della piattaforma.