Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023? Cast concorrenti, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi?

Il nuovo numero del settimanale di Riccardo Signoretti ha annunciato chi potrebbero essere i nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023; la presenza di Ilary Blasi è ormai confermata e il reality inizierà subito dopo la finale del GF Vip. Ma chi saranno gli isolani? E chi gli opinionisti?

L’Isola dei Famosi 2023: rumors su concorrenti e Ilary Blasi alla conduzione

Ilary Blasi terrà le redini de L’Isola dei Famosi 2023; la conduttrice inizialmente ha tentennato nel riprendere in mano il suo ruolo di mediatrice della trasmissione. Come sappiamo, infatti, la showgirl romana ha attraversato un buissimo periodo a causa del suo divorzio da Francesco Totti, ma grazie all’aiuto dell’amica Silvia Toffanin, Ilary ha deciso di tornare in pista e di riprendere con il suo lavoro. Ilary Blasi è confermatissima quindi nel ruolo di conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023; ma chi saranno i suoi naufraghi?

Anche quest’anno gli isolani partiranno a coppie dall’Italia verso l’Honduras. Ecco cosa leggiamo su Nuovo Tv: “Sembrano già pronti a partire Alex Belli con la compagna Delia Duran, ma anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. Sarebbero a buon punto anche le trattative con Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello”. Sembra che, a oggi, i nomi più papabili siano realmente solo quelli delle coppie composte da Alex e Delia e Alessia e Dayane; smentiscono la loro presenza invece Pamela Prati e Marco Bellavia. Jasmine Carrisi ha confermato di esser stata contattata dagli autori dell’Isola, ma di non aver ancora deciso se salpare o meno. Chi vedremo nel cast di quest’anno? Lo scopriremo presto.

Can Yaman a L’Isola dei Famosi?

All’Isola dei Famosi 2023 potrebbe arrivare una grossa novità: il braccio destro di Ilary Blasi, Alvin, da inviato potrebbe diventare opinionista! Ma è tutto vero? Le parole di Nuovo Tv: “Nei corridoi Mediaset si vocifera che Alvin questa volta non sbarcherà in Honduras. Pare che quest’anno avrà una postazione più comoda rispetto alla Palapa: la poltrona da opinionista del programma. Sarà lui, con buona probabilità, a sostituire Nicola Savino, ormai volto del canale Tv8. Così Ilary avrebbe il suo storico amico in studio a farle da spalla. Ma la conduttrice sogna in grande e come nuovo inviato ha in mente un nome ben preciso, Can Yaman”.

E ancora: “Can è un grande atleta e potrebbe spiegare ai naufraghi le prove fisiche con dimostrazioni pratiche, mettendosi in gioco in prima persona senza alcuno sforzo, ma con grande sfoggio di muscoli. Realizzare questo desiderio, però, non è semplice e Ilary lo sa benissimo. Yaman ha tanti impegni lavorativi che mal si sposerebbero con la sua permanenza in Honduras. Ecco perché la Blasi e gli autori hanno già un piano B: Paolo Ciavarro”. Insomma Ilary Blasi avrebbe pensato a tutto, anche al nuovo corteggiatissimo inviato. Il suo sogno verrà realizzato? Come sappiamo attualmente l’attore turco si trova in Bulgaria per girare la nuova serie televisiva El Turco di cui sarà protagonista: mai dire mai.