Isola dei Famosi 2023, le anticipazioni: chi sono i concorrenti

Andrà in onda la prossima primavera 2023 la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi, ovvero L’Isola dei Famosi. Calato il sipario sul Grande Fratello Vip, infatti. sarà la volta dell’avventure game di Canale5 che, anche quest’anno, potrebbe vedere confermata la formula della passata edizione: ossia puntare sulle coppie di concorrenti in gioco.

Le anticipazione dell’Isola dei Famosi 2023: chi potrebbe partecipare?

Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi si legga infatti: “Idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi tornano le coppie”. Questo quanto riportato nella rubrica Chicche di gossip in cui si sottolinea che il successo di personaggi come Guendalina ed Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e Alessandro avrebbero spinto gli autori del programma a proseguire sulla stessa linea dello scorso anno. In queste settimane sono stati riaperti i casting, in base quanto riportato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche se alcuni rumors sui concorrenti sono già trapelati.

“Ora che si sono riaperti i casting all’Isola stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”. Questo quanto riportato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare la macchina organizzativa dell’Isola dei Famosi è in moto per costruire un cast degno di nota in grado di regalare storie e colpi di scena. In queste settimane sono trapelate le prime indiscrezioni sul cast del reality e potrebbe approdare in Honduras la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzari. Sarà in coppia con la figlia Cecilia?

Tra i probabili concorrenti anche Dayane Mello e Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. In lizza anche l’avvocato di Ilona Staller e Alessia Macari. Quest’ultima potrebbe essere in coppia con il marito? Non è esclusa anche la partecipazione di Pamela Prati, fresca di GF Vip. Potrebbe arrivare in Honduras con Marco Bellavia? Per ora si tratta solo di ipotesi, nessuna certezza o notizia ufficiale.

Chi saranno gli opinionisti?

A quanto pare il cast fisso del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere rivoluzionato per la nuova edizione del programma. Il posto di Alvin infatti sarebbe in bilico, in base quanto rivelato di recente dal settimanale Vero, mentre al suo posto potrebbe esserci Paolo Ciavarro. Per quanto riguarda invece gli opinionisti, sarebbe da coprire la sedia occupata lo scorso anno da Nicola Savino. Non è escluso che il posto del conduttore possa essere ricoperto da un concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, come avvenuto in passato con Daniele Bossari e Tommaso Zorzi.