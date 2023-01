Ilary Blasi e la sontuose vacanze in Thailandia: ecco quanto costa una notte nel suo hotel a 5 stelle

Ilary Blasi ha scelto la Thailandia come località prediletta per le sue recenti vacanze e pare abbia speso davvero una fortuna per rilassarsi e tentare di dimenticare gli ultimi detriti di una relazione lunga sì, ma ormai finita da tempo: quella con il Pupone Francesco Totti. A partire dagli oltre 600 euro della Jungle Oasis Villa, con piscina privata e vista mare, fino ad arrivare i 950 euro della Ocean Haven Villa in primissima fila, e poi ancora i 4400 euro del maxi cottage con più camere da letto e tutti i comfort necessari del caso. Ovviamente, si tratta di prezzi per singola notte: infatti, questo è quel che costa una notte al W hotel di Koh Samui, l’isola della Thailandia dove Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Sebastian Muller stanno trascorrendo gli ultimi giorni della loro personalissima vacanza natalizia. Dal conteggio, lo sottolineiamo, sono esclusi i pranzi, le cene e tutte le attività tipiche di una vacanza da Vip.

Ilary Blasi felice al fianco di Bastian: ‘Ha ritrovato la serenità dopo la separazione da Totti’

Le sontuose vacanze in Thailandia di Ilary Blasi

Dopo qualche giorno di pausa, la conduttrice de “L’isola dei famosi”, infatti, è ricomparsa sui suoi canali social, con delle foto che ritraggono la suggestiva location: lei, immortalata nell’area esterna dell’hotel, che fa parte della famiglia Marriott. La foto in questione la ritrae sotto al cielo stellato, adagiata su di un divanetto vista mare. Poi, una cena sontuosa davanti a lei: un sunset beach bar che va a braccetto con la tradizione gastronomica giapponese, e a cui Ilary non ha voluto certo rinunciare. Il posto è davvero mastodontico, ed offre tutto quello che si può desiderare – e anche di più. Ci sono, all’interno, un’enorme piscina a sfioro, una palestra panoramica super accessoriata, una Spa, un campo da tennis e tavole da sup e kayak per chi preferisce trascorrere la giornata in spiaggia. E poi, ancora, all’ordine del giorno: inema all’aperto, musica, spettacoli pirotecnici e molto altro ancora.

Cosa fanno Totti e Noemi?

Intanto, parallelamente, Francesco Totti e Noemi Bocchi, sono con i figli al seguito, a bordo di una super-nave. I due sono salpati da Miami, dove sono atterrati qualche giorno fa. Insieme hanno fatto tappa in Honduras: la direzione è il Messico, con tanto di Bahamas. Soltanto infine ritorneranno nuovamente in Florida per gli ultimi giorni.