Ilary Blasi felice al fianco di Bastian: ‘Ha ritrovato la serenità dopo la separazione da Totti’

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi finisco di arredare il loro super attico, Ilary Blasi si gode qualche momento di relax in compagnia dell’imprenditore Francofortese Bastian Muller del quale, tuttavia, si sa ben poco. Nonostante ciò, la complicità tra i due sembra non mancare. Infatti, dopo aver trascorso un romantico fine settimana, la Blasi e Muller si sono nuovamente incontrati nella famosa località sciistica svizzera di Saint Moritz.

Ilary Blasi è davvero fidanzata con Bastian? La dichiarazione: ‘È una vendetta contro Totti’

L’incontro tra la Blasi e Bastian a Saint Moritz

Come riportato dal settimanale Chi, è proprio a Saint Moritz che Bastian avrebbe avuto modo di conoscere anche Michelle Hunziker, amica della Blasi. Ma non solo. I due starebbero infatti progettando insieme un Capodanno al caldo, in una località esotica, ma soprattutto lontano dai gossip e delle luci dello spettacolo. I due appaiono sereni insieme e la Blasi felice al fianco dell’imprenditore francofortese che a dispetto del suo fisico sportivo mostra di possedere anche un lato tenero.

Le dichiarazioni dell’amica

Se le complicità tra la Blasi e Bastian è innegabile, a darne conferma arrivano anche alcune dichiarazioni di un’amica rilasciate al settimanale DiPiù: ‘Ilary è tornata ad essere felice in amore, ripete di aver passato con Bastian giornate meravigliose e divertenti. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto’. Che sia l’inizio di una nuova, romantica avventura?