Francesco Totti e Noemi Bocchi: arriva la prima foto della casa con l’albero di Natale

Roma. Il Natale sta per arrivare e tutte le case sono state addobbate a festa. Non fa eccezione quella, nuova di pacca, di Francesco Totti e Noemi Bocchi, dov’è spuntato un grande albero di Natale. L’abete ha le punte dei rami bianche per dare l’effetto neve ed è contorniato da tante lucine così da rendere il tutto ancor più magico e suggestivo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono insieme a Roma Nord: ecco com’è la casa nuova

Lo scatto di Noemi Bocchi e la prima foto con l’albero di Natale

Una suggestiva vetrata per affacciarsi su Roma nord, un lungo tavolo con delle sedie dal design elegante e poi un grande albero di Natale dalle punte dei rami bianche e contorniato da diverse lucine. Un’atmosfera davvero magica quella che si respira in casa di Noemi Bocchi e dell’ex Pupone. Così si presenta la nuova casa della coppia che ha ultimato il trasloco nei giorni scorsi. L’attico si trova a Vigna Clara, a Roma Nord, in un prestigioso complesso residenziale vicino a Corso Francia. A mostrare lo scatto è stata Noemi Bocchi che ha pubblicato un video con la scritta: ‘Work in progress’, corredato dall’immancabile canzone natalizia ‘Santa Claus is coming to town’ di Michael Bublé. I due sembrano pertanto pronti a godersi il primo natale insieme.