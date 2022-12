Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono insieme a Roma Nord: ecco com’è la casa nuova

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno traslocando, ora la notizia diventa ufficiale. Sono passate settimane dall’inizio della loro ricerca di un nido d’amore, ma ora arriva la firma del contratto (d’affitto, per ora). La nascente coppia, da mesi ormai sotto i riflettori dopo che il Capitano ha avuto la sua rottura con Ilary, ha già iniziato a portare nel nuovo appartamento un po’ di roba, e le cose necessarie per insediarsi in modo più o meno stabile. Ma dove sarà la loro nuova casa? Il nuovo immobile che la coppia ha scelto come nido d’amore si trova a Roma nord, non lontano da quella che era la vecchia casa della compagna del Pupone.

Chanel Totti e il body shaming su Instagram, gli haters: ‘Sembri una 30enne, tutta rifatta’

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme nella nuova casa a Roma nord

Le indiscrezioni parlano di un appartamento a due piani, attico – ma anche super attico – e molto altro, come hanno mostrato i fotografi del settimanale Chi. Nei loro recenti scatti, Noemi Bocchi si trova in compagnia del padre, un supporto emotivo soprattutto per verificare che tutto proceda per il meglio. Ma ovviamente c’è anche lui, Totti, nell’appartamento, con un amico e un paio di tecnici per predisporre al meglio la casa, e le cose al suoi interno. Intanto la ditta di traslochi a cui è stato affidato l’arduo compito trasporta mobili e oggetti dalla casa della Bocchi che, come detto, sta nei pressi. Il tempo, infatti, stringe, e il Natale è alle porte. Per poter trascorre insieme le feste è necessario che tutto sia pronto il prima possibile, altrimenti potrebbe saltare tutto. E Ilary? Intanto lei rimarrà, a quanto pare, nella maxi Villa all’Eur, con 25 camere libere a disposizione, tra cui palestra, spa e campi sportivi all’aperto. Mica male no? Con lei ci saranno anche i figli, ma faranno la spola con la nuova casa del Capitano.