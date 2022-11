Ilary Blasi è fidanzata con Bastian: chi è, cognome, età e lavoro

Anche Ilary Blasi ha un nuovo amore. È stato il settimanale Chi ad immortalare la conduttrice dell’Isola dei Famosi a Zurigo insieme a un uomo. Un personaggio misterioso del quale attualmente si conosce solo il nome e la professione: si tratta di un imprenditore tedesco di nome Bastian. Il cognome al momento ancora non si conosce. La curiosità intorno a questa nuova coppia è tanta, vuoi perché finora sono state attribuite alla Blasi una serie di storie risultate prive di fondamento, vuoi perchè la bella Ilary forse finalmente ha ritrovato la felicità.

Fine settimana romantico a Zurigo

Sembrerebbe che i due si siano concessi un week end romantico in un hotel esclusivo. Le foto immortalano la Blasi all’aeroporto e le immagini sembrano essere inequivocabili, visto che si trovava tra le braccia di Bastian. Sarà tutto da vedere come evolverà la storia, di fatto al momento sembra davvero essersi chiuso il capitolo Francesco-Ilary, tranne per la vicenda giudiziaria nella quale probabilmente se ne vedranno ancora delle belle.

Ilary tra le braccia di Bastian

L’imprenditore vive a Francoforte ha il fisico possente ed è biondo. Forse c’è qualche somiglianza con l’ex marito, chissà… Sta di fatto che dopo cinque mesi dalla separazione anche Ilary ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un nuovo amore. Mentre Totti si vive la sua nuova vita con Noemi Bocchi nella nuova casa a Nord della capitale, la conduttrice sceglie un hotel extra lusso di Zurigo per trascorrere alcuni giorni con la sua nuova fiamma.