Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: anticipazioni

Come ogni weekend che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Al timone della trasmissione, ormai da anni, Silvia Toffanin, che con il suo garbo e la sua eleganza sa come mettere a proprio agio gli ospiti, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport che si raccontano a cuore aperto. E senza freni, senza tralasciare nessun aspetto della propria vita. Ecco chi vedremo nel salotto Mediaset sabato 15 e domenica 16 aprile, sempre a partire dalle 16.30.

Chi sono gli ospiti di sabato 15 aprile di Verissimo

Stando alle primissime anticipazioni, sabato 15 aprile la padrona di casa, Silvia Toffanin, accoglierà in studio Jessica Aida Verratti, una modella francese dalla bellezza disarmante che per la prima volta si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Canale 5. E ancora, nello studio arriverà anche un’altra bellezza, Raffaella Fico, che recentemente abbiamo visto sul piccolo schermo, su Italia 1, tra i banchi di Back to School alle prese con l’esame di quinta elementare. Direttamente dal talent show Amici di Maria De Filippi, invece, arriverà il ballerino Alessio, che la scorsa settimana è stato eliminato dopo aver perso al ballottaggio contro l’amico Mattia Zenzola. E ancora, sabato a Verissimo l’amore di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, che stanno vivendo tutte le emozioni di una nuova dolce attesa. E che parleranno del loro amore nato sotto i riflettori, a Uomini e Donne: dalla scelta nel dating show ai momenti difficili, fino alla nascita dei loro bambini.

Padre Georg a Verissimo domenica 16 aprile 2023

Dopo la puntata di sabato pomeriggio, Silvia Toffanin ritornerà in onda domenica e accoglierà in studio altri ospiti. In esclusiva, stando alle anticipazioni, a Verissimo ci sarà il il ritratto inedito di Don Georg. E poi ritornerà in tv Ilary Blasi, che dal 17 aprile sarà al timone dell’Isola dei Famosi.

